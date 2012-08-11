У Сімферополі маршрутка врізалася в тролейбус: травмовано 4 жінки

13:57, 11 серпня 2012
Суспільство
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У Сімферополі маршрутне таксі врізалося в учбовий тролейбус, який різко зупинився після обриву штанг, в результаті аварії чотири жінки - пасажирки автобуса - доставлені в лікарню з переломами і ударами.

Увага ДТП

ДТП сталося в районі тролейбусного парку в другій половині дня 10 серпня, повідомила сьогодні прес-служба Кримського управління МНС.

За даними відомства, автобус, що їхав за тролейбусом, не дотримував дистанцію.

Медики відвезли постраждалих жінок, 28, 50, 53 і 63 років, у дві лікарні міста.

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