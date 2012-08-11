У Сімферополі маршрутка врізалася в тролейбус: травмовано 4 жінки
13:57, 11 серпня 2012Суспільство
1001 0
У Сімферополі маршрутне таксі врізалося в учбовий тролейбус, який різко зупинився після обриву штанг, в результаті аварії чотири жінки - пасажирки автобуса - доставлені в лікарню з переломами і ударами.
Автобус не витримав дистанцію
ДТП сталося в районі тролейбусного парку в другій половині дня 10 серпня, повідомила сьогодні прес-служба Кримського управління МНС.
За даними відомства, автобус, що їхав за тролейбусом, не дотримував дистанцію.
Медики відвезли постраждалих жінок, 28, 50, 53 і 63 років, у дві лікарні міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter