У Сімферополі маршрутка врізалася в тролейбус: травмовано 4 жінки

ДТП сталося в районі тролейбусного парку в другій половині дня 10 серпня, повідомила сьогодні прес-служба Кримського управління МНС.

За даними відомства, автобус, що їхав за тролейбусом, не дотримував дистанцію.

Медики відвезли постраждалих жінок, 28, 50, 53 і 63 років, у дві лікарні міста.