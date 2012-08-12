Хакер спустошив банківські рахунки іноземців на 100 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що впродовж 2011-2012 років на одному з Інтернет-аукціонів через Інтернет сайт комп’ютерний «віртуоз» здійснював шахрайські дії та заволодівав грошовими коштами громадян країн СНД.

Як було з’ясовано, заздалегідь виготовивши за підробленими документами на ім’я сторонньої особи платіжну банківську карту, затриманий шахрайським шляхом отримував кошти.

За даними УЗГ, розрахунки по деяких фіктивних угодах, що були укладені фігурантом на Інтернет-аукціоні, проводились в електронних грошових одиницях WebmoneyWMZ, що еквівалентні доларам США. Означеними коштами фігурантом було сплачено за преміум-функції Інтернет-аукціону. Кошти, отримані на банківську платіжну картку, шахрай переводив у готівкову форму через банкоматну мережу міста Одеси.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі у кримінальній справі встановлено трьох заявників та відпрацьовуються інші потерпілі.