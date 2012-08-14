Громадяни купують дедалі більше валюти

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки придбали у населення валюти на 1,539 млрд дол., продали — на 2,349 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку у січні п.р. було на рівні 556,5 млн дол., в лютому - 372,7 млн дол., у березні — 544,1, у квітні — 209 млн дол., травні — 526,8 млн дол., у червні - 740,6 млн дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у липні збільшилися на 419,8 млн дол. і станом на 1 серпня 2012 р. становили 20,012 млрд дол.