У МЗС назвали провокацією інформацію про продаж Вірменії українських ракет
Інформація деяких азербайджанських ЗМІ щодо продажу Україною зброї Вірменії має провокаційний характер.
Про це сьогодні під час брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки ця інформація відповідає дійсності.
«Інформація, яка була розміщена в деяких Інтернет-ресурсах, має невідоме походження та відверто провокаційний характер», - підкреслив О.Дикусаров.
За його словами, в питаннях розвитку військово-технічного співробітництва з тими чи іншими країнами українська сторона суворо дотримується своїх міжнародних зобов’язань, взятих в рамках членства нашої держави в ООН, ОБСЄ та міжнародних режимах експертного контролю, а також національного законодавства.
«Враховуючи майбутнє головування України в ОБСЄ, офіційний Київ докладає і докладатиме зусиль для зміцнення безпеки та стабільності в регіоні», - сказав О.Дикусаров.
Як повідомлялося, у деяких ЗМІ Азербайджану були поширені подробиці з листа начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Сергія Гмизи Президенту України Віктору Януковичу з приводу поставок зброї до Вірменії. Лист містить схему незаконних поставок 12 ракетних систем залпового вогню «Смерч», а також 50 комплексів «Голка» Україною до Вірменії.
У листі пропонується для здійснення поставок використовувати підставні фірми, зареєстровані в ЄС і СНД. У листі також йдеться, що Вірменія вже оплатила 50% договірної ціни, а також зазначається, що Азербайджан може дізнатися про це.