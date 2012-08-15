Адвокат: подруги не свідчили, що Оксана Макар займалася проституцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це в перерві судових слухань у справі О.Макар у Центральному районному суді м. Миколаєва сказав журналістам адвокат потерпілої Віктор Василюк.

Сьогодні судом було опитано двох свідків – подруг Оксани.

За словами адвоката, одна з них назвала Оксану дівчиною легкої поведінки в тому сенсі, що вона «легко сходилася з людьми, знайомилася з чоловіками». Інша подруга чула з чиїхось розмов, що начебто Оксана займалася проституцією, але підтвердити нічого не змогла, зазначив він.

За словами В.Василюка, суддя при цьому попросила нічого не уточнювати, оскільки «ці відомості жодного стосунку до справи не мають».

На сьогоднішньому засіданні також були опитані експерти, які проводили пожежну експертизу і встановлювали причину смерті потерпілої.

Потерпіла тривалий час була на відкритому вогні.

«Характерним було те, що вогонь був розведений у місці сідниць, - зазначив В.Василюк. - Ті сліди, за якими можна було встановити сліди згвалтування, вони були спалені свідомо».

Крім того, було розглянуто питання, чи могли лікарські препарати, які вводилися О.Макар, вплинути на її свідомість і об'єктивність її свідчень.

Експерт повідомила, що жодних наслідків на свідомість потерпілої ліки, що приймалися нею, не спричинювали і під час дачі свідчень О.Макар була повністю при свідомості.

Наступні засідання суддя Олена Селіванова призначила на четвер, 16 серпня, і п'ятницю, 17 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили у квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На закинутій будові Оксану знайшов випадковий перехожий. Майже три тижні медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі Оксани Макар розпочалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання проходять частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається щодо Євгена Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.