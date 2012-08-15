Абітуриєнти не хочуть вступати на технічні спеціальності

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила координатор громадського спостереження за вступною кампанією 2012 року, член громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Стрелюк.

За її словами, не вступивши до жодного із вишів, абітурієнти однаково не хочуть навчатися на технічних спеціальностях, хоча цього року квоти для підготовки на технічних і природничих спеціальностях за держзамовленням було збільшено на 20-30%.

«Туди йшли в останню чергу ті абітурієнти, які не вступили на жоден із решти 14 напрямків підготовки. І вони подають свої документи, аби вступити хоч кудись», - сказала О.Стрелюк.

При цьому, відзначила О.Стрелюк, залишається велика кількість абітурієнтів, які нікуди не вступили, але все одно не подали документи на технічні напрямки підготовки навіть у провідних українських вишах.