Янукович підписав зміни до закону про Червону книгу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Передбачено, що до Червоної книги України (рослинний світ) включаються рослини, гриби, водорості та непатогенні мікроорганізми, що не належать до тваринного світу.

Законом посилено охорону рідкісних видів тварин і рослин, які перебувають у штучних умовах, і захищено таку категорію живих організмів як непатогенні мікроорганізми.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 5 липня.