Янукович підписав зміни до закону про Червону книгу
01:06, 15 серпня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про Червону книгу України» щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Передбачено, що до Червоної книги України (рослинний світ) включаються рослини, гриби, водорості та непатогенні мікроорганізми, що не належать до тваринного світу.
Законом посилено охорону рідкісних видів тварин і рослин, які перебувають у штучних умовах, і захищено таку категорію живих організмів як непатогенні мікроорганізми.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 5 липня.
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