Янукович в "Артеку" натрапить на "Нову хвилю"

Як повідомила УНІАН прес-служба кримського уряду, в конкурсі візьмуть участь 16 молодих виконавців з 12 країн світу. Оцінювати їх виступи буде журі, яке очолить народний артист Росії і України, продюсер конкурсу Ігор Крутой.

Крім виступів молодих талантів, упродовж триденного музичного марафону на сцені центрального стадіону «Артека» виступлять лауреати конкурсу «Дитяча Нова хвиля» минулих років, а також зірки української і російської естради. Серед них – Ані Лорак, Наталія Корольова, Борис Моїсеєв, Ірина Аллєгрова, Алсу, Домінік Джокер, Іван Дорн, «Дискотека Аварія», Поліна Гагаріна, Юлія Савічева, Діма Білан.

«Дитяча Нова хвиля» - це яскрава культурна міжнародна подія, за якою стежать мільйони телеглядачів у всьому світі. Такий грандіозний музичний конкурс відкриває світу нові імена, знайомить з молодими, по-справжньому талановитими артистами», - зазначили організатори.

Нагадаємо, «Дитяча Нова хвиля» проводиться вже 5 років.

Як раніше повідомила прес-служба Президента України, 15 серпня Міжнародний дитячий центр "Артек" відвідає Віктор Янукович.