З другої спроби суд взяв під варту звинуваченого у жорстокому побитті
Білоцерківський міськрайонний суд на Київщині застосував стосовно обвинувачуваного у жорстокому побитті 21-річного мешканця міста Узин Євгена Крижова запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, зазначивши, що таке рішення суд прийняв, повторно розглянувши подання прокуратури.
«Таким чином була врахована позиція прокуратури - запобіжним заходом для особи, що завдала тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, має бути взяття під варту», - йдеться в повідомленні.
Розслідування кримінальної справи за ст. ч.1 ст.121 КК України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, триває.
Крім того, прокуратура Білоцерківського району ініціює подання позову в інтересах Є.Крижова до особи, що заподіяла йому тілесні ушкодження, про відшкодування завданих моральних та матеріальних збитків.
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Як повідомлялося, 7 липня Є.Крижова побили в нічному клубі міста Узин (Київська область). Після побиття Євген впав в кому, вийшов з неї на 16-й день. Проти обвинувачуваного порушили кримінальну справу, досі він був на підписці про невиїзд.