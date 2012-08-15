З другої спроби суд взяв під варту звинуваченого у жорстокому побитті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, зазначивши, що таке рішення суд прийняв, повторно розглянувши подання прокуратури.

«Таким чином була врахована позиція прокуратури - запобіжним заходом для особи, що завдала тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, має бути взяття під варту», - йдеться в повідомленні.

Розслідування кримінальної справи за ст. ч.1 ст.121 КК України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, триває.

Крім того, прокуратура Білоцерківського району ініціює подання позову в інтересах Є.Крижова до особи, що заподіяла йому тілесні ушкодження, про відшкодування завданих моральних та матеріальних збитків.

***

Як повідомлялося, 7 липня Є.Крижова побили в нічному клубі міста Узин (Київська область). Після побиття Євген впав в кому, вийшов з неї на 16-й день. Проти обвинувачуваного порушили кримінальну справу, досі він був на підписці про невиїзд.