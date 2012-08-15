Засуджений за вбивство поцілив у міліціонера з травматики

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Згідно з повідомленням, міліціонер «випадково був на місці події», яка відбулася в районі магазину «Імідж» (селище Станиця Луганська, Луганська область), коли чоловік здійснив «хуліганські дії із застосуванням травматичної зброї».

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Як повідомляв УНІАН, у Станично-Луганському районі Луганської області 12 серпня стався напад на співробітника міліції. За інформацією обласного управління МВС, напад здійснили двоє чоловіків. Один з них – місцевий житель 1974 року народження, раніше судимий за пограбування, вимагання і вбивство, у зв'язку з чим відбув у місцях позбавлення волі 12 років. Прокуратура Станично-Луганського району 13 серпня порушила кримінальну справу за ст.296 ч.4 КК України (хуліганство, здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмету, спеціально пристосованого або наперед заготовленого для завдання тілесних ушкоджень). Чоловіка затримано на три доби в порядку ст.115.