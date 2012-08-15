США допоможуть збирати донорську кров в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Як зазначається у повідомленні, проект, повна назва якого «Підтримка Міністерства охорони здоров’я моніторингу й оцінки, епідеміологічного нагляду, безпеки донорської крові та лабораторної мережі в Україні в рамках Президентського плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)», має на меті реалізацію ряду завдань за трьома напрямками:

- зміцнення потужностей національної служби крові,

- покращення механізмів моніторингу та оцінки за ситуацією щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні,

- а також покращення функціонування референс-лабораторій.

У МОЗ наголосили, що реалізація цієї ініціативи стала можливою в результаті переговорів між України та представництвом Центру контролю за інфекційними хворобами США (центр СDC). Рішення про виділення гранту було прийнято в центрі СDC у 2010 році в рамках Угоди між урядами України та США «Рамкове партнерство з протидії ВІЛ/СНІДу на період до 2015 року включно».

Серед основних цілей угоди – зміцнення Національної служби крові шляхом вдосконалення інфраструктури, кадрового потенціалу та законодавчої бази. У східній, центральній та західній Україні планується створити три профільні центри передового досвіду із сучасним обладнанням та висококваліфікованим персоналом. Крім того, планується вдосконалити на національному рівні механізм моніторингу та оцінки ситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, зміцнення потужностей національної та регіональних референс-лабораторій. Зокрема, передбачається розбудова потужностей Центру моніторингу і оцінки «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, який відповідає за діяльність 27 регіональних центрів України.

За час реалізації проекту також буде здійснено спеціальні заходи для покращення контролю за поширенням ВІЛ-інфекції, удосконалено збір даних від інших служб (протитуберкульозна, дерматологічна, акушерсько-гінекологічна, педіатрична, пенітенціарна та інші), проаналізовано інформацію, отриманої з цих джерел. Первинна оцінка спроможностей та потреб національного і регіональних центрів буде проведена українськими та міжнародними експертами за сприяння Центру США з контролю та профілактики захворювань, Глобальної програми з питань СНІДу.

У результаті також очікується привести у відповідність до міжнародних стандартів звітні та облікові форми, які використовуються за напрямком ВІЛ-інфекція/СНІД, запровадити необхідні настанови та інструкції. Крім того, буде створено інтегровану електронну базу заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та реєстр хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з дотриманням вимог конфіденційності та захисту персональних даних.

У МОЗ повідомили, що донором коштів виступає Центр США з контролю та профілактики захворювань, Глобальна програма з питань СНІД, бенефеціаром – МОЗ України, виконавцем – Державна служба України з питань протидії ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Реципієнти – Державна установа «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом» та обласні станції переливання крові, які буде обрано на конкурсній основі.