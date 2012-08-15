Вакцини вистачить на всіх першокласників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до Календаря профілактичних щеплень, діти у віці 6 років повинні отримати щеплення для профілактики дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту.

Окрім того, дітям у віці 7 років проводиться туберкулінодіагностика, і тим, у кого результат негативний, проводять ревакцинацію для профілактики туберкульозу вакциною БЦЖ.

Міністерством охорони здоров'я у 2012 році закуплено для проведення зазначених щеплень всі необхідні вакцини, запевнили в прес-службі.

На сьогодні у регіонах України є достатня кількість вакцини для профілактики поліомієліту (вакцина ОПВ, виробництва Росія), вакцини для профілактики кору, паротиту, краснухи (вакцина КПК, виробництва Бельгія), вакцини БЦЖ (виробництва Росія). Впродовж серпня надійде вакцина для профілактики дифтерії та правця, додали в МОЗ.

У разі виникнення питань із проведенням щеплень дітям напередодні навчального року в міністерстві радять звертатися на „гарячу лінію” МОЗ за телефоном (044) 200 07 80 та повідомити про такі факти.