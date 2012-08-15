Кабмін застрахувався від банкрутства, і воно сталося

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, 30 млн грн за рішенням Кабінету Міністрів України у жовтні 2007 року було виділено з державного бюджету та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою надано в кредит ТОВ «КБ «Вертикаль» для реалізації інвестиційного проекту із створення сучасного виробництва багатоцільових гелікоптерів «КТ-112».

Фінансові ризики за договором кредитування Державною інноваційною фінансово-кредитною установою було застраховано у страховій компанії.

Утім, страховою компанією після настання страхового випадку - банкрутства ТОВ «КБ «Вертикаль» - було відмовлено у виплаті страхової суми.