Кабмін застрахувався від банкрутства, і воно сталося

05:01, 15 серпня 2012
Суспільство
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Прокуратура Святошинського району столиці заявила до Господарського суду Києва позов про стягнення з однієї зі страхових компаній 30 150 000 грн коштів страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку.

KT-112

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, 30 млн грн за рішенням Кабінету Міністрів України у жовтні 2007 року було виділено з державного бюджету та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою надано в кредит ТОВ «КБ «Вертикаль» для реалізації інвестиційного проекту із створення сучасного виробництва багатоцільових гелікоптерів «КТ-112».

Фінансові ризики за договором кредитування Державною інноваційною фінансово-кредитною установою було застраховано у страховій компанії.

Утім, страховою компанією після настання страхового випадку - банкрутства ТОВ «КБ «Вертикаль» - було відмовлено у виплаті страхової суми.

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