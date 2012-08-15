Янукович підпорядкував Академії держуправління ряд інститутів

Про це йдеться в указі «Про деякі питання діяльності Національної академії державного управління при Президентові України», розміщеному сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до цього рішення, до складу Національної академії державного управління при Президентові України входитимуть Інститут вищих керівних кадрів, Інститут "Вища школа державного управління", Інститут державної служби та місцевого самоврядування.

Їх очолюють директори, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом за поданням президента Національної академії державного управління. Директори названих інститутів не є державними службовцями.