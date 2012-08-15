Лікарів для в'язнів готуватимуть у самих колоніях

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, відповідне рішення було прийнято через нестачу кадрів.

Інтернатуру майбутні лікарі проходитимуть у лікувальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України у Харківській області, а саме: у багатопрофільній лікарні при Темнівській виправній колонії № 100 за спеціальністю «Хірургія» і «Терапія», а також у спеціалізованій туберкульозній лікарні Жовтневської виправної колонії № 17 за спеціальністю «Фтизіатрія».

За сприяння Головного управління охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації був отриманий дозвіл на відкриття відповідних баз стажування лікарів-інтернів. Свою роботу бази почали на початку серпня і зараз тут проходять інтернатуру п’ятеро молодих фахівців.