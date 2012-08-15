В Україні за добу випала місячна норма опадів

Однак зливи, які зараз заливають Україну, не спричинять значного підйому рівня води в річках. Про це в коментарі УНН розповіла завідуюча сектором підготовки інформації Відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Катерина Стецюра, пише «Сегодня».

«Можна говорити про те, що протягом останньої доби випала місячна норма опадів, але рівнинним річках ніщо не загрожує», - пояснила експерт.

За її словами, в деяких місцях по руслу Прип'яті і Дніпра може спостерігатися вихід води на заплаву, але загрози для населення це не становить. За її словами, загрози підтоплення від підйому рівня води в річках немає. Хоча в деяких районах Західної Україні рівень опадів за останню добу збільшився двоє і досяг 80 - 90 мм.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків 15 серпня в Україні будуть знову йти дощі. Після чого повернеться тепла погода.