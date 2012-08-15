ЗМІ: Україна визначила, хто розроблятиме Скіфську нафтогазову площу

Влада України вибрала пул компаній на чолі з енергетичними гігантами Exxon Mobil і Royal Dutch Shell переможцем конкурсу для укладення угод про розподіл продукції (УРП) на Скіфській нафтогазовій площі глибоководного шельфу Чорного моря, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерела Financial Times.

До групи компаній, що подали заявку разом з Exxon і Shell, входять також румунська OMV Petrom SA і національна акціонерна компанія "Надра України".

Заявку на конкурс подавала також компанія LUKOIL Overseas Ukraine B.V.

На тлі затяжних і безрезультатних переговорів з Росією про зниження вартості імпортованого газу Україна нарощує власний видобуток, покладаючи особливі надії на розробку родовищ шельфу Чорного моря, а також на видобуток нетрадиційного сланцевого газу. У травні Україна провела конкурси на укладення УРП по Юзівському і Олеському родовищах сланцевого газу, переможцями яких визнані компанії Shell і Chevron відповідно.

Державна служба геології і надр Україні в червні оголосила конкурси на укладання угод про розподіл продукції по Скіфській і Фороської газових ділянках шельфу Чорного моря.

Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати в освоєння родовища, становить 70% від загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора. При цьому частка держави в прибутковій продукції повинна складати не менше 20% загального обсягу такої продукції.

УРП будуть підписуватися строком на 50 років, якщо сторонами не буде встановлено іншого.