П'ятеро дітей зі скадовського пансіонату отруїлися дурманом
09:47, 15 серпня 2012Суспільство
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На Херсонщині госпіталізовано п’ятеро осіб, які отруїлися насінням трави дурману.
Як повідомляє прес-служба МНС України, у м. Скадовськ з дитячого пансіонату „Скадовськ” до центральної районної лікарні госпіталізовано 5 осіб (мешканці Львівської області, 1995-1997 р.н.), які отруїлися насінням трави дурману.
Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
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