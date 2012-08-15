П'ятеро дітей зі скадовського пансіонату отруїлися дурманом

На Херсонщині госпіталізовано п’ятеро осіб, які отруїлися насінням трави дурману.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у м. Скадовськ з дитячого пансіонату „Скадовськ” до центральної районної лікарні госпіталізовано 5 осіб (мешканці Львівської області, 1995-1997 р.н.), які отруїлися насінням трави дурману. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

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