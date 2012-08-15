У Росії випав град 5 сантиметрів у діаметрі

Про це кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в обласному управлінні МНС.

«За медичною допомогою звернулася 21 людина (госпіталізованих немає). Надійшло більш як 60 заяв громадян про пошкодження автомобілів, які зберігаються на відкритих стоянках», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що град сягав 5 сантиметрів у діаметрі.

Збитки від стихії уточнюються.