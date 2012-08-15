Фонд держмайна пустить з молотка 12 обл- і міськгазів

Як йдеться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, приватизаційний конкурс з продажу 26% ПАТ «Дніпропетровськгаз» буде проведений 5 вересня ц.р. Стартова ціна держпакета встановлена у розмірі 58 млн грн, крок торгів - 600 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 5,2 млн грн.

25% ПАТ «Запоріжжягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 6 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 80,6 млн грн, крок торгів - 150 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

26% ПАТ «Луганськгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 7 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 80,6 млн грн, крок торгів - 810 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

26% ПАТ «Лубнигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 11 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 330 тис. грн, крок торгів - 5 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

26% ПАТ «Кременчукгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 12 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 6,7 млн грн, крок торгів - 70 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 1 млн грн.

25,788% ПАТ «Сумигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 10 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 15,6 млн грн, крок торгів - 160 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 4 млн грн.

22,059% ПАТ «Вінницягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 14 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 1,5 млн грн, крок торгів - 15 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,2 млн грн.