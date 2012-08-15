У Львівській області зруйнували пам’ятник воїнам УПА

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області з посиланням на в.о. керівника Пустомитівського райвідділу міліції Сергія Попайла, зараз правоохоронці проводять перевірку за матеріалами даної справи. Пошуки особи та автомобіля тривають.

Те, що пам’ятник зруйновано, було виявлено 13 серпня.

Окрім цього, в.о. керівника Пустомитівського райвідділу міліції зазначив, що пам’ятник було пошкоджено не навмисно.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО ВО «Свобода», депутати-«свободівці» вважають, що зруйнували пам’ятник навмисно.

«Видно, що в пам’ятник в’їхали двічі, щоб вже напевно завалити його. Зрозуміло, що це не було випадкове зіткнення – це була спланована акція. Від удару впав монумент з тризубом, зсунулася монолітна основа пам’ятника, розбито поребрик», - говорить депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Олеся Байко.

«Найприкріше, що вандали зруйнували пам’ятник за три дні до традиційних поминальних заходів, які відбуваються щорічно, 16 серпня, у день останнього бою вояків УПА, – зазначають у прес-службі.

«Свободівці» зазначають, що звернуться з депутатським запитом в управління УМВС у Львівській області щодо порушення кримінальної справи та її належного розслідування.

Пам'ятник українським повстанцям на місці останнього бою УПА у Львівській області було встановлено 22 серпня 2010 року.