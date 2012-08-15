Через заяву церковників в Україні можуть заборонити Сімпсонів та Спанч Боба

Про це повідомляє Телекритика.

Відповідне рішення прийняв голова комісії Василь Костицький.

Приводом для перевірки стало повідомлення з інтернету, яке подає дослідження мультфільмів, які, на думку авторів, «несуть реальну загрозу нашим дітям».

Національна комісія дає посилання на це повідомлення та брошуру, які розміщені на сайті «Сім'я під покровом Богородиці».

«В результаті досліджень, виявилося, що ці всі мультфільми - це спецпроекти, спрямовані на руйнування сім'ї, пропаганду збочень, наркоманії та іншого. Хто б міг, наприклад, подумати, що Губка Боб - це гомосексуаліст, Маша та ведмідь - ювенальний мультфільм, а розповсюджені мультфільми "Аніме" - це найбільша пропаганда гендеру», - йдеться у повідомленні, яке стало приводом до розгляду у моральній Нацкомісії.

Автори цієї брошури просять президента, Верховну Раду, Національну комісію з питань захисту суспільної моралі та Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення заборонити показувати ці мультфільми в Україні.