Одеська область отримала регіональну мову - російську
12:43, 15 серпня 2012Суспільство
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Одеська обласна рада прийняла рішення про надання на території області статусу регіональної російській мові.
Одеська облрада запровадила регіональну мову. Фото http://dumskaya.net
Одеська обласна рада ухвалила рішення про застосування до російської мови заходів, спрямованих на використання регіональних мов, передбачених в законі України «Про засади державної мовної політики».
За відповідне рішення депутати облради проголосували на позачерговій сесії в середу, пише Радіо Свобода.
Крім того, облрада звернеться до сільських, селищних та міських рад області з пропозицією про ухвалення аналогічних рішень з розвитку, використання і захисту російської, а також інших мов, як регіональних.
Облрада також доручила обладміністрації передбачити в обласному бюджеті Одеської області на 2013 рік видатки на реалізацію закону України «Про засади державної мовної політики».
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