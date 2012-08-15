Одеська область отримала регіональну мову - російську

Одеська обласна рада ухвалила рішення про застосування до російської мови заходів, спрямованих на використання регіональних мов, передбачених в законі України «Про засади державної мовної політики».

За відповідне рішення депутати облради проголосували на позачерговій сесії в середу, пише Радіо Свобода.

Крім того, облрада звернеться до сільських, селищних та міських рад області з пропозицією про ухвалення аналогічних рішень з розвитку, використання і захисту російської, а також інших мов, як регіональних.

Облрада також доручила обладміністрації передбачити в обласному бюджеті Одеської області на 2013 рік видатки на реалізацію закону України «Про засади державної мовної політики».