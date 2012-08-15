Пенсійний фонд купить 111 принтерів за 6,6 мільйона

Пенсійний фонд України (ПФУ) придбає 111 принтерів на суму 6,6 млн грн.

Про це йдеться в акцепті пропозиції конкурсних торгів, інформація про який розміщена на офіційному сайті Державних закупівель.

Переможцем торгів визначено ТОВ «БМС Консалтинг».

ПФУ пояснює, що через постійно зростаючі обсяги друку виникла необхідність розширити парк таких принтерів, які установи фонду використовують в роботі понад 10 років, зокрема шляхом часткової заміни принтерів, що вичерпали свій ресурс.

Інтернет-магазини пропонують принтери даної моделі (OKI Microline MX - 1100 CRB) за ціною близько 60 тис. за одиницю.