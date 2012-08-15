Хасидів в Умані охоронятимуть ізраїльські поліцейські

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, про це йшлося на зустрічі поліцейського аташе Держави Ізраїль в Російській Федерації Давіда Груніна із керівниками кількох підрозділів МВС України.

Представники Департаменту громадської безпеки, Робочого апарату Українського бюро Інтерполу та Управління боротьби з торгівлею людьми Департаменту карного розшуку МВС України обговорили з Д.Груніним питання двосторонньої співпраці між правоохоронними відомствами обох країн під час розкриття транскордонних злочинів і розслідування окремих кримінальних справ.

Крім того, одним з питань стала підготовка візиту в Україну кількох представників ізраїльської поліції, які братимуть участь в охороні громадського порядку під час традиційного вересневого паломництва євреїв-хасидів до релігійної святині, розташованої в м. Умань Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, щороку восени на свято Рош-га-Шана в Умань на могилу засновника хасидизму (гілки іудаїзму) рабі Нахмана прибувають тисячі хасидів.

Минулого року до охорони громадського порядку в Умані під час паломництва хасидів залучилися 6 поліцейських із Ізраїлю.