Завтра в Україні - зливи, грози, град, шквали

16 серпня погоду в Україні визначатиме активний циклон з центром над Київською та Полтавською областями. У країні збережеться дощова погода: сильні зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура істотно не зміниться, найбільш прохолодно буде в західних областях: вночі температура 10-14 градусів, вдень 19-23, на Закарпатті 24-26, у північних та центральних областях вночі 12-14, вдень 20 - 25, на півдні та сході найбільш тепла погода: вночі 13-20, вдень 24-28 градусів.

У північних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 20-23. Вітер південно-східний, південно-західний, північно-західний, 7-12 м / с.

У південних областях вночі і вдень місцями грозові дощі. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 24-28. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-12 м / с.

У східних областях вночі і вдень місцями пройдуть грозові дощі. Температура вночі 13-16, вдень 24-27 градусів. Вітер південно-західний, 5-12 м / с.

У західних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 10-14 градусів, вдень 19-23, на Закарпатті 24-26. Вітер північно-західний, 7-12 м / с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень зливи, грози, місцями град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 20-25. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м / с.

Погода на курортах Криму : в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії грозові дощі. Вітер південно-західний, західний, 5-12 м / с. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 25-27.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Феодосії, Ялти і Одеси 25 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-22 м / с.

Температура вночі 12-13 градусів, вдень 22-25. Вітер північно-західний, 7-12 м / с.