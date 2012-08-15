Затриманий за хабар мер намагався виколоти собі око на допиті

Як говориться в переданому УНІАН повідомленні, затриманий вчора за хабар співробітниками УБОЗ Севастополя за виділення поза конкурсом землі товариству інвалідів мер одного міст Криму на допиті схопив кулькову ручку і ткнув собі в око. На місце негайно були викликані лікарі, які надали хабарникові першу медичну допомогу. В даний час життю затриманого нічого не загрожує.

Водночас прес-служба управління МВС у Севастополі відмовляється повідомити посаду затриманого, прізвище, а також утримується від коментарів інформації про подію на допиті. "Можу лише підтвердити, що затриманий високопоставлений чиновник", - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, співробітники УБОЗ затримали мера і директора приватного підприємства при одержанні хабарів у розмірі 20 тис. дол. і 100 тис. грн. Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара).