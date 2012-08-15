Помер американський письменник-фантаст Гарі Гаррісон
Американський письменник-фантаст Гарі Гаррісон помер 15 серпня 2012 року, повідомляється на його офіційному сайті.
Як передає Lenta.ru, прозаїку було 87 років. Він прославився фантастичними серіями "Сталевий щур", "Світ смерті", "Едем", "Білл, герой галактики" та іншими.
Г.Гаррісон народився в березні 1925 року в штаті Коннектікут. Його справжнє ім'я - Генрі Максвел Демпсі, але дізнався він про це лише у віці 30 років, оскільки батько повідомив родичам, що назвав хлопчика Гарі Гаррісоном. Гаррісон вважається єдиним у світі письменником, яке взяв за псевдонім вигадане ім'я, яке він, проте, вважав справжнім.
Закінчивши художню школу в Нью-Йорку, Г.Гаррісон в 1943 році одержав повістку в армію і відслужив чотири роки у ВПС США на посаді інструктора зі стрільби. Він завершив військову службу у званні сержанта і до кінця життя залишався переконаним антимілітаристом. Його неприйняття війни було, зокрема, відбито у фантастичному романі "Білл, герой галактики".
Після закінчення служби Г.Гаррісон працював художником, а потім редактором. Професійним літератором він став в 1956 році.
Першою книгою Г.Гаррісона став роман "Неприборкана планета" (Deathworld, 1960), який в подальші роки здобув продовження і став трилогією: у 1964 був опублікований "Інженер з етики" (Deathworld 2), а ще за чотири роки були надруковані "Кінні варвари" (Deathworld 3).
Широку популярність Г.Гаррісону приніс цикл фантастичних творів "Сталевий щур", головним героєм яких є Джим Ді Гріз - шахрай, який одержав прізвисько Джим Сталевий щур. В ході розвитку сюжету він потрапляє в неймовірні ситуації і завжди виходить з них переможцем.
Г.Гаррісон був членом Британської науково-фантастичної асоціації, засновником і главою "Всесвітньої НФ" - міжнародної організації, що об'єднала письменників-фантастів. Його також удостоїли літературної премії "Небьюла" (Nebula Award) за особливі заслуги у галузі наукової фантастики.