Помер американський письменник-фантаст Гарі Гаррісон

Як передає Lenta.ru, прозаїку було 87 років. Він прославився фантастичними серіями "Сталевий щур", "Світ смерті", "Едем", "Білл, герой галактики" та іншими.

Г.Гаррісон народився в березні 1925 року в штаті Коннектікут. Його справжнє ім'я - Генрі Максвел Демпсі, але дізнався він про це лише у віці 30 років, оскільки батько повідомив родичам, що назвав хлопчика Гарі Гаррісоном. Гаррісон вважається єдиним у світі письменником, яке взяв за псевдонім вигадане ім'я, яке він, проте, вважав справжнім.

Закінчивши художню школу в Нью-Йорку, Г.Гаррісон в 1943 році одержав повістку в армію і відслужив чотири роки у ВПС США на посаді інструктора зі стрільби. Він завершив військову службу у званні сержанта і до кінця життя залишався переконаним антимілітаристом. Його неприйняття війни було, зокрема, відбито у фантастичному романі "Білл, герой галактики".

Після закінчення служби Г.Гаррісон працював художником, а потім редактором. Професійним літератором він став в 1956 році.

Першою книгою Г.Гаррісона став роман "Неприборкана планета" (Deathworld, 1960), який в подальші роки здобув продовження і став трилогією: у 1964 був опублікований "Інженер з етики" (Deathworld 2), а ще за чотири роки були надруковані "Кінні варвари" (Deathworld 3).

Широку популярність Г.Гаррісону приніс цикл фантастичних творів "Сталевий щур", головним героєм яких є Джим Ді Гріз - шахрай, який одержав прізвисько Джим Сталевий щур. В ході розвитку сюжету він потрапляє в неймовірні ситуації і завжди виходить з них переможцем.

Г.Гаррісон був членом Британської науково-фантастичної асоціації, засновником і главою "Всесвітньої НФ" - міжнародної організації, що об'єднала письменників-фантастів. Його також удостоїли літературної премії "Небьюла" (Nebula Award) за особливі заслуги у галузі наукової фантастики.