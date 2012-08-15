Болгари з усього світу зберуться на Полтавщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент міжнародного фонду «Хан Кубрат» Дмитро Христов.

За його словами, 18 серпня на могилі хана Кубрата в селі Мала Перещипіна Новосанжарського району проводитиметься Міжнародний Собор болгар.

Він зазначив, що в червні 1912 року сільський хлопчик на прізвище Деркач випадково знайшов скарб, який виявився надзвичайно багатим: 800 окремих предметів переважно із золота (вага 25 кг) і срібла (близько 50 кг). Це численні золоті і срібні судини, прикраси із золотих візантійських монет - солідів середини VII століття, золоті браслети, персні і гривни, фрагменти зброї, золоті деталі від поясів і кінські упряжки, частини дерев'яного жезла в золотому облицюванні.

Після вивчення знахідок учені-історики дійшли висновку, що це не заховані скарби, а поховання одного із представників древньоболгарскої знаті. Перстень з монограмою «Кубрата патрикія» є одним із предметів, що дозволяє вважати, що Перещепінський скарб знаходився безпосередньо в могилі хана (князя) Великої Булгарії.