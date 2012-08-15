Мера з нібито виколотим оком повернули у СІЗО

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерело в кримському управлінні МВС.

"Він схопив зі стола ручку і, мабуть, хотів штрикнути собі в око, але промахнувся і тільки подряпав нижню повіку. Його під конвоєм доставили в лікарню, але медична допомога затриманому практично не потрібна, його повернули в слідчий ізолятор", - повідомив співрозмовник.

Він зазначив, що Конопльов був затриманий співробітниками севастопольського управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Як повідомляв УНІАН, співробітники УБОЗу затримали мера і директора приватного підприємства при отриманні хабарів у розмірі 20 тис. дол. і 100 тис. грн. Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК (одержання хабара).