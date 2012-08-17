НБУ зробив купівлю валюти ще складнішою

14:37, 17 серпня 2012
Суспільство
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Національний банк України (НБУ), своєю постановою №281 від 10 серпня п.р., робить жорсткішими умови купівлі валюти за зовнішньоторговельними договорами.

НБУ ввів чергові обмеження

Документом вносяться зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, запроваджується норма, згідно з якою «клієнти-резиденти (юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купувати, обмінювати іноземну валюту через одного суб'єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним договором з нерезидентом для розрахунків за торговими операціями».

Крім того, валюту можна буде купувати за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення і випуск у вільний оборот на території України товарів або в разі пред'явлення цього документа.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України запроваджує певні обмеження з метою зниження попиту на іноземну вільно конвертовану валюту. Так, з 23 вересня 2011 року регулятор зобов'язав банки здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому при продажу фізичній особі валюти банки повинні копіювати документи, що пред'являються, а копії залишати в документах дня. Згодом НБУ, на час чемпіонату Євро-2012, скасував копіювання документів, що засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення.

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