Турецька мова може стати регіональною на півдні України

06:59, 18 серпня 2012
Суспільство
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Турки, які компактно проживають на Херсонщині у сільській місцевості кількох районів, можуть поставити питання про надання їхній мові статусу регіональної.

Про це заявив кореспондентові Укрінформу, голова обласної ради Віктор Пелих.

"Можливо, у сільських територіях - є і турки у нас компактно живуть, є і татари, які компактно живуть, де більше відсотків - вони теж приймуть рішення. Є закон ("Про засади державної мовної політики"), ну що нам робити? Ми законослухняні громадяни. Будемо виконувати", - зазначив Пелих.

Як повідомили в Херсонській облдержадміністрації, за переписом населення, в області живуть 3 тис. 736 турків - у Чаплинському (найбільше - 2278 осіб), Новотроїцькому, Білозерському та деяких інших районах області. 

Кримські татари, які компактно проживають у смт Новоолексіївка Генічеського району, вже порушили питання про надання кримськотатарській мові статусу регіональної на території цієї селищної ради.

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