Турецька мова може стати регіональною на півдні України

Про це заявив кореспондентові Укрінформу, голова обласної ради Віктор Пелих.

"Можливо, у сільських територіях - є і турки у нас компактно живуть, є і татари, які компактно живуть, де більше відсотків - вони теж приймуть рішення. Є закон ("Про засади державної мовної політики"), ну що нам робити? Ми законослухняні громадяни. Будемо виконувати", - зазначив Пелих.

Як повідомили в Херсонській облдержадміністрації, за переписом населення, в області живуть 3 тис. 736 турків - у Чаплинському (найбільше - 2278 осіб), Новотроїцькому, Білозерському та деяких інших районах області.

Кримські татари, які компактно проживають у смт Новоолексіївка Генічеського району, вже порушили питання про надання кримськотатарській мові статусу регіональної на території цієї селищної ради.