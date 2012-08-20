У Києві відновили хрест жертвам репресій, який спиляли активістки Femen

Сьогодні біля Міжнародного центру культури і мистецтв було відновлено Уклінний хрест жертвам голодоморів і політичних репресій, який 17 серпня спиляли активістки жіночого руху Femen.

Як передає кореспондент УНІАН, під час проведення робіт на місці був присутній представник Київської міської держадміністрації, а також громадські активісти.

У даний час на пагорбі біля Жовтневого палацу замість тимчасового хреста, який 18 серпня терміново встановили представники громади, встановлено точну копію спиляного.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня за фактом пошкодження хреста столична міліція порушила кримінальну справу.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, вранці 17 серпня в деяких інтернет-виданнях з’явилася інформація, що активістки жіночого руху Femen на знак підтримки російської групи Pussy Riot біля Жовтневого палацу в місті Києві спиляли хрест.

Уклінний хрест жертвам політичних репресій від громади Закарпаття біля палацу було встановлено у 2004 році.

Працівники міліції на місці події провели ряд процесуальних дій, зібрали необхідні документи. Слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Розпочато досудове слідство.