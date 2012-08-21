Керівник ТВі закликає учасників Світового газетного конгресу до бойкоту

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Через продовження відключень ТВі будемо просити членів нашої редакційної ради, серед яких Мирослав Маринович, Адам Міхнік, Віталій Портніков та інші, звернутися до учасників Світового газетного конгресу бойкотувати захід у Києві до повного відновлення мовлення. Звернемося також з проханням не визнавати вибори в умовах цензури", - підкреслив М.Княжицький.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2011 року виконавчий комітет «Всесвітньої асоціації газет і видавців» (WAN-IFRA) обрав Україну місцем проведення Всесвітнього газетного конгресу, Міжнародного форуму редакторів і Виставки інформаційних послуг 2012 року.

Для участі у заході 2-5 вересня 2012 року Україну відвідає більш як 1500 делегатів, представників впливових міжнародних ЗМІ - видавців, головних редакторів, провідних міжнародних репортерів.

Тим часом ТВі, починаючи з 20 липня, фіксує відключення телеканалу на Сході та Півдні України провайдерами кабельного телебачення.

Канал стверджує, що відключення відбуваються під тиском представників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. За інформацією, яку ТВі отримав від одного з кабельних операторів, представники Нацради звертаються до провайдерів з вимогами виключити телеканал ТВі, погрожуючи застосувати до них відповідні заходи адміністративного впливу.