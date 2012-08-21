У Миколаєві у протест проти мовного закону кинули димову шашку

Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею Миколаївського міськвиконкому зібралися два пікети – на захист української мови і на захист російської мови. Перший пікет організовано міською організацією ВО «Свобода», представниками ВО «Батьківщина» і УНП. Ці пікетувальники стоять осторонь від учасників другого пікету.

Другий пікет, розташований ближче до входу в міськвиконком і відокремлений від «свободівців» загонами міліції, організовано «Руським блоком» і Партією регіонів.

За темою: У Харкові «язык» зробили регіональним - сесію транслювали у прямому ефірі

Як розповів журналістам глава Миколаївської міської організації «Свобода» Микола Дерев’янко, приблизно о 9 годині 15 хвилин, біля їх пікету з'явилися кремезні молоді люди, які висловлювали погрози і лайки на адресу «свободівців». За його словами, вони всіляко проявляли агресію і явно провокували конфлікт. Потім у лави «свободівців» полетіла димова шашка. У відповідь на обурення з їх боку, міліція відтіснила близько 5 осіб з опозиції і відвела до будівлі міськвиконкому. На допомогу міліції вийшли бійці «Беркуту».

Агресивних молодиків міліція попросила відійти убік, нікого з них не затримавши.

Нагадаємо, у великому залі міськвиконкому проходить 19-та сесія Миколаївської міської ради, де одним з питань порядку денного розглядається питання про регіональний статус російської мови.