Підполковник міліції сяде на 5 років за застосування тортур

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, вироком Пролетарського районного суду у липні цього року оперуповноважений УКР ГУМВС України у Донецькій області засуджено до 5 років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством), ч. 2 ст. 127 (тортури, скоєні за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Під час досудового слідства, яке проводила прокуратура Пролетарського району, встановлено, що співробітник міліції на прохання свого знайомого - начальника відділу служби банківської безпеки, прибув до одного з відділень банку Донецька і, застосовуючи фізичне і психологічне насильство, змушував касира і начальника відділення зізнатися у крадіжці 46 тис. грн і 1 тис. російських рублів (виявлену недостачу).

За словами прокурора Пролетарського району м. Донецька Леоніда Волика, «постраждалих проти їх волі утримували у приміщенні банку до 4:00 ранку, надягали на голову касирові поліетиленовий пакет, обмежуючи доступ кисню, і завдавали ударів кулаками по голові і тулубу».

«У результаті насильницьких дій підполковника міліції жінці були завдані пошкодження середнього ступеня тяжкості. Крім того, щодо неї було використано апарат «Поліграф» (детектор брехні), а до начальника відділення філіалу застосовано наручники», - додав прокурор.

Л.Волик також додав, що для потерпілої це був перший робочий день на посаді касира відділення банку.