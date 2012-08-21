Уряд передав газорозподільні мережі на баланс міськ- і облгазів

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові № 770 від 20 серпня 2012 року.

«Встановити, що державне майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, враховується на балансі господарських товариств з газопостачання і газифікації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва, використовується зазначеними товариствами на праві господарського ведення», - йдеться в урядовій постанові.

Також у документі повідомляється, що Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості України (Міненерговугілля) укласти з підприємствами газопостачання і газифікацію договори господарського ведення держактивами, які використовуються в їх ліцензійній діяльності.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість приватизації і концесії газорозподільних мереж.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рік з впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента Віктора Януковича № 187 від 12 березня.

Зокрема, Президент доручив Кабінету міністрів, Міністерству енергетики і вугільної промисловості і Фонду державного майна України (ФДМУ) врегулювати питання використання газорозподільних мереж шляхом їх приватизації або надання у концесію на термін більш як 10 років.

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю, у 2001 році, згідно з угодою з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», були передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж перевищує 300 тис. км.