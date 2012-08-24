В Івано-Франківську на парад зійшлось понад 3 тисячі осіб у вишиванках (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, тисячі франківців у вишиванках зібралися біля пам’ятника Іванові Франку й у супроводі духового оркестру пройшли центральними вулицями міста до Вічевого майдану. Урочиста хода відбувалася під гаслом: «Одна мова, одна нація, один Бог, одна Україна!». Дорогою учасники параду скандували: «Наша мова – наша незалежність!», «Слава героям – Україні слава!», «Бандера – наш герой!» та інші.

Попереду колони йшли ветерани Української повстанської армії, які несли портрет провідника ОУН Степана Бандери. Позаду студенти у вишиванках несли Державний Прапор України розмірами 20 на 6 метрів, який вчора урочисто освятили на одній з найвищих вершин Карпат – Піп Іван.

Також у параді взяли участь активісти ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», КУН, партії «УДАР Віталія Кличка» та інших.

Разом з усіма в колоні крокував у вишиванці голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. За його словами, символічно, що святкування Дня Незалежності України в Івано-Франківську розпочалося із параду вишиванок, адже вони є оберегом українського народу.