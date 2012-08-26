Люди з 4 групою крові більше за інших ризикують отримати інфаркт

До такого висновку вони дійшли, проаналізувавши здоров'я населення за 20 років. У дослідження потрапили 90 тисяч людей від 30 до 75 років, говориться в сюжеті ТСН.

Однак українські вчені в таку закономірність вірять мало і до заяв американців ставляться скептично. Кажуть, в українських реаліях такі знання безглузді. За власною ініціативою люди до лікарів не підуть і відстежувати потенційних хворих навряд чи хтось буде. Щоправда, одне твердження таки довели - носії першої групи крові частіше хворіють на виразку. Для цього є генетичні ознаки, до їх клітин легше приєднується хлікобактер, який викликає виразкову хворобу.

Загалом лікарі закликають не прислухатися до сумнівних тверджень, вести здоровий спосіб життя і повноцінно харчуватися.