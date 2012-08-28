Болгари вимагають статусу регіональної мови в Ізмаїлі

Як повідомив кореспондентові УНІАН депутат міськради, член депутатської групи «За Ізмаїл» Анатолій Дідух, група вирішила внести на сесію міськради проект рішення «Про визнання болгарської мови регіональною на території міста Ізмаїл», "оскільки на попередній сесії міськради озвучена мною пропозиція про це депутатською більшістю, що представляє Партію регіонів, почута не була».

У підготовленому проекті рішення, - наголосив депутат, - міститься «чітка і переконлива аргументація надання болгарській мові статусу регіональної відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики».

Так, згідно з офіційними даними Всеукраїнського перепису населення від 2001 року, в місті Ізмаїл налічується понад 10 відсотків населення, що є етнічними болгарами, нагадав А.Дідух.

За його словами, депутатська група «За Ізмаїл» також звернулася до прокурора Ізмаїльської міжрайонної прокуратури Едуарда Дзебка з публічною заявою, в якій міститься вимога «опротестувати рішення сесії Ізмаїльської міськради від 15 серпня «Про реалізацію положень Закону України «Про засади Державної мовної політики» в місті Ізмаїл», що передбачає надання тільки російській мові статусу регіональної".

"Проте протягом минулих 10 днів про заходи прокурорського реагування нас не повідомили», - наголошує А.Дідух.

За запитом УНІАН прокурор Ізмаїльської міжрайонної прокуратури Е.Дзебко запевнив, що найближчим часом повідомить про результати прокурорського реагування на заяву депутатської групи «За Ізмаїл».

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15 серпня міськрада Ізмаїла Одеської області на позачерговій сесії закріпила за російською мовою регіональний статус. При цьому депутати відмовилися розглядати питання про надання болгарській мові регіонального статусу нарівні з російською.

Ізмаїльська громадська організація «Товариство Кирила і Мефодія» (Одеська область) заявила про намір відстоювати в судових інстанціях визнання болгарської мови регіональною на території міста, оскільки, відповідно до нового закону, в місті налічується понад 10% населення, що є етнічними болгарами.

В Ізмаїлі, за даними всеукраїнського перепису, переважає російське населення - 43,7%. За ними йдуть українці - 38%, болгари - 10% і молдавани - 4,3%. Решта груп нечисленні.