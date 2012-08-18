В Ізмаїлі болгарам відмовили у праві на регіональну мову

У місті Ізмаїл Одеської області депутати на позачерговій сесії міськради закріпили за російською мовою регіональний статус. У той же час, міськрада відмовилася розглядати ініціативу болгарських громадських організацій щодо надання регіонального статусу болгарської мови, повідомляє ZN.UA.

В Ізмаїлі, за даними всеукраїнського перепису, переважає російське населення — 43,7%. За ним ідуть українці — 38%, болгари — 10% і молдовани — 4,3%. Інші групи нечисленні.

Відтак представники низки громадських організацій звернулися до влади міста з проханням включити до порядку денного питання про закріплення за болгарською мовою статусу регіональної, надавши для цього необхідні дані. Однак їм було відмовлено. Зараз вони готують скарги, у тому числі на ім’я президента країни.