Україна почала постачати труби до РФ за квотою на II півріччя

Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок, 27 серпня, на брифінгу повідомив міністр торгівлі - член Колегії Євразійської комісії Андрій Слепньов.

«Щодо поставок до РФ надано квоту (на труби - УНІАН) на ІІ півріччя 2012 р. в обсягу 150 тис. тонн. Це дорівнює тому обсягу, який було поставлено в I півріччі. Що стосується обсягу поставок неіржавіючої труби, то тут ми виходимо з обсягу 5,7 тис. тонн цієї продукції... Вже поставки фактично йдуть», - повідомив він.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка, чотири дні тому українська трубна продукція перетнула кордон. Обсяги поставок труб і неіржавіючої продукції повністю відповідають українській запитальній позиції.

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Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Росія підписала зміни до угоди про поставки українських труб до РФ, які передбачають в серпні-грудні 2012 р. безмитні поставки 150 тис. тонн труб компанією «Інтерпайп» до РФ, проінформував урядовий уповноважений України з питань співпраці з РФ, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

«Вже Російська Федерація підписала зміни до угоди. Зараз, я думаю, цього тижня підпише і Казахстан, і Республіка Білорусь», - сказав В.Мунтіян.

Нагадаємо, 6 серпня 2012 р. уряд прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції в Російську Федерацію без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. У рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якої українські підприємства в першому півріччі цього року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема, до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, Казахстану - 42 тис. тонн.

Таким чином, загальна квота щодо РФ у 2012 році буде збережена на торішньому рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти оподатковуються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопроводні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.