Україна почала постачати труби до РФ за квотою на II півріччя
Україна почала постачання труб до Російської Федерації за квотою на друге півріччя 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок, 27 серпня, на брифінгу повідомив міністр торгівлі - член Колегії Євразійської комісії Андрій Слепньов.
«Щодо поставок до РФ надано квоту (на труби - УНІАН) на ІІ півріччя 2012 р. в обсягу 150 тис. тонн. Це дорівнює тому обсягу, який було поставлено в I півріччі. Що стосується обсягу поставок неіржавіючої труби, то тут ми виходимо з обсягу 5,7 тис. тонн цієї продукції... Вже поставки фактично йдуть», - повідомив він.
За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка, чотири дні тому українська трубна продукція перетнула кордон. Обсяги поставок труб і неіржавіючої продукції повністю відповідають українській запитальній позиції.
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Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Росія підписала зміни до угоди про поставки українських труб до РФ, які передбачають в серпні-грудні 2012 р. безмитні поставки 150 тис. тонн труб компанією «Інтерпайп» до РФ, проінформував урядовий уповноважений України з питань співпраці з РФ, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.
«Вже Російська Федерація підписала зміни до угоди. Зараз, я думаю, цього тижня підпише і Казахстан, і Республіка Білорусь», - сказав В.Мунтіян.
Нагадаємо, 6 серпня 2012 р. уряд прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.
Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції в Російську Федерацію без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.
У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. У рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якої українські підприємства в першому півріччі цього року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема, до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, Казахстану - 42 тис. тонн.
Таким чином, загальна квота щодо РФ у 2012 році буде збережена на торішньому рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти оподатковуються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопроводні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.