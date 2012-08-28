На Київщині чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Як зазначається в повідомленні, до міліції звернулася жінка із заявою про те, що знайомий їй чоловік зґвалтував її 10-річну доньку. Насильство сталося вночі, в одному з садових товариств Бориспільського району, на подвір’ї приватного будинку, що належить цій громадянці.

Судово-медичний експерт, який оглядав потерпілу дівчинку, підтвердив наявність у неї тілесних ушкоджень, характерних для зґвалтування. Крім того, з місця події вилучені речові докази, у тому числі одяг підозрюваного.

Бориспільським міським відділом ГУ МВС України в Київській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування малолітньої).

На даний час правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного. Після розшуку вказаної особи буде вирішено питання про пред’явлення йому обвинувачення.

Прокуратура Київської області взяла на контроль розслідування кримінальної справи.