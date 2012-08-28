Тимошенко отримала в лікарні 302 сеанси

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті ЦКЛ «Укрзалізниці».

За даними лікарні, процедури надавалися пацієнтці відповідно до рекомендацій німецьких лікарів. Крім того, протягом цього періоду вона отримувала консультації українських лікарів різного профілю.

Головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв наголосив, що лікарі не мають права розголошувати інформацію щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко, оскільки такі дані є конфіденційними та приватними. Втім, він зазначив, що стан здоров’я Ю.Тимошенко стабільний.

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Він також повідомив, що українські лікарі поки що не отримали ніякої відповіді від німецької клініки «Шаріте», спеціалісти якої лікують Ю.Тимошенко, щодо ініціативи спілкуватися через використання можливостей відеоконференції.

Головлікар також додав, що на сьогодні українським лікарям невідома дата та тривалість наступного візиту німецького лікаря. «Так само ми не знаємо, хто саме приїде», - зазначив М.Афанасьєв.