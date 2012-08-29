Прокуратура через суд вибиває газові борги

Упродовж поточного року органами прокуратури з метою захисту інтересів держави в паливно-енергетичній сфері до судів пред'явлено 483 позовів про стягнення заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 1,8 млрд грн.

Як інформує прес-служба Генеральної прокуратури України, сума, на яку задоволено позови, становила понад 1 млрд грн, добровільно відшкодовано 138 млн грн, реально виконано судових рішень на суму 360 млн грн.

Так, за результатами проведеної роботи поточного року порушено 17 кримінальних справ, внесено 1467 документів реагування, до відповідальності притягнуто 526 посадових осіб, у тому числі 83 - органів контролю, відшкодовано 1155 млн грн.

Зокрема інформується, що прокурором м. Херсона до господарського суду заявлено позов в інтересах ДК «Газ України» до ТЕЦ про стягнення заборгованості за поставлений газ у сумі 8,7 млн грн. Ухвалою суду провадження у даній справі закрито у зв'язку з добровільним відшкодуванням боргу.

Рішенням господарського суду за позовом прокурора Кремінського району Луганської області стягнуто з комунального підприємства області на користь ПАТ «Лисичанськгаз» заборгованість за спожитий природний газ у сумі понад 1 млн грн.

За результатами розгляду подання прокурора м. Івано-Франківська керівнику теплопостачального підприємства області про усунення порушень вимог у сфері енергозбереження, підприємством погашено заборгованість перед HAK «Нафтогаз України» за спожитий природний газ на суму 3,2 млн грн.