Завтра в Україні буде прохолодно

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі, вночі та вранці на сході місцями сильні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у східній частині, вночі, вранці і в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні та сході до 15°, на узбережжі Криму місцями 16-19°; вдень 17-22°, в південній частині до 25°, на Закарпатті 23-28°.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 7-12°, вдень 17-22°; у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Сьогодні, 29 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26°, в Дніпрі біля Києва - 19°.