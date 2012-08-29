Прес-конференція від організаторів фестивалю екстремальних видів спорту Free Games

Шановні представники ЗМІ!

Запрошуємо Вас завітати на прес-конференцію від організаторів фестивалю екстремальних видів спорту Free Games, що відбудеться в Києві 1-2 вересня у парку Дружби Народів.

Прес-конференція відбудеться 30 серпня 2012р об 11:00.год,. у приміщенні 5-го каналу, за адресою – вул. Електриків, 26.

У прес-конференції візьмуть участь:

Організатор FreeGames:

• Юрій Зозуля - Президент Української національної федерації вейкбордингу та воднолижного спорту, Бронзовий призер Кубка Світу з вейкбордингу 2011 року.

Зірки спорту:

• Олександр «Байт» Байтурін - паркур;

• Іван Козачок – колектив Work Out, переможець шоу «Україна має таланти 2012»;

• Дрепін Антон - засновник скейтпарку «Gavanь»;

• Дмитро Массалов – 5-и кратний чемпіон України по вейкбордингу;

• Павлова Ірина – Чемпіонка Кубка Світу з вейкбордингу 2010 року, чемпіонка України з вейкбордингу.

Інформація про фестиваль Free Games

З 31 серпня по 2 вересня, м. Київ, Парк Дружби Народів перетвориться на арену гарячих битв за звання найсильнішого атлета Східної Європи в більш ніж 30 видах спортивної програми!

Гостями фестивалю стануть зірки світового екстриму, що порадують киян неймовірним спортивним шоу:

• Учасники престижних змагань з мото-фристайлу РедБул X-Fighters, команда Олексія Колесникова FS 13, та Даніель Бодін (Швеція);

• Легендарна команда з паркуру Storm Freerun (Лондон, Великобританія).

В рамках Free Games також відбудуться масштабні змагання з вело-фрістайлу BMX, в яких візьмуть участь кращі атлети Європи, Міжнародні змагання з вейкбордингу Ukranian Open, Чемпіонат України з вейкбордингу 2012, відкритий Чемпіонат Києва по фрірану, стріт-воркауту, памп-треку, біг-джампінгу, змагання з скімбордінгу, а також показові виступи та майстер-класи зі слеклайну та скелелазіння. Організатори очікують близько 1000 учасників та понад 20 000 відвідувачів.

Вперше лідери альтернативних, вуличних та екстремальних міських видів спорту виступлять на міжнародному фестивалі та визначать кращих у національному рейтингу. Фестиваль Free Games - це шлях від лідера двору до зірки світового рівня.

Проведення такого масштабного спортивно-музичного фестивалю в Києві стало можливим завдяки підтримці голови Київської міської адміністрації Олександра Попова та компанії «ЕСТА Холдинг».

Однак программа Free Games не обмежується тільки спортивними змаганнями. Музична частина фестивалю представлена такими славетними іменами, як Noize MC та Gorchitza, а також молодими українськими виконавцями O.Torvald, Awesomatic та інших. Приємним сюрпризом для відвідувачів фестивалю стане показ першої в Україні колекції одягу для вейкбордингу як для дорослих, так і для наймолодших спортсменів від дизайнера Юлії Айсіної.

Програма:

Субота, 1 вересня, початок о 15:00:

• Байкер-шоу

• Фінал змагань з вело-фрістайлу (dirt-jumpung) та показові виступи FMX

• Wake Ukranian Open (фінали кабельної версії)

• Паркур. Фінал чемпіонату з фрірану і показові виступи Storm Freerun (Лондон)

• Концерт Gorchitza, Awesomatic.

Неділя, 2 вересня:

• Wake Ukranian Open (фінали в катерній версії)

• Паркур. Показові виступи

• Концерт Noize MC і О.Torvald

Телефон для Акредитації ЗМІ +38067 407 10 73 Людмила

Більше інформації на офіційному сайті проекту:www.freegames.org.ua