Від дніпропетровського губернатора в один день втекли 8 підлеглих

Голови 8 райдержадміністрацій Дніпропетровської області написали заяви про звільнення з посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії Дніпропетровської облдержадміністрації повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови ОДА Віктор БОНДАР.

„Голови райдержадміністрацій Васильківського, Дніпропетровського, Павлоградського, Петропавлівського, Покровського, Синельниківського, Широківського та Юріївського районів написали заяви про звільнення з посад за власним бажанням”, - зазначив В.БОНДАР.

За його словами, заяви керівників РДА сьогодні були направлені Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

У Дніпропетровській області - 22 районні державні адміністрації.