Табачник дорікнув іванофранківцям за спорудження пам’ятників замість туалетів

Як передає кореспондент УНІАН, своє ставлення до даного питання міністр висловив під час обласної педагогічної конференції в Кіровограді.

Він нагадав, що прем’єр-міністр Микола Азаров поставив завдання забезпечити теплими вбиральнями всі школи України. У трьох областях — Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій — ця проблема вирішена, водночас, у трьох областях – Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській - рівень забезпечення шкіл внутрішніми туалетами є нижчим від 50%, - зазначив міністр.

«Це не біда, цим треба займатися. Але коли в Івано-Франківської області найбільш дотаційний бюджет, і за останні два роки споруджено пам’ятників і меморіалів більше, ніж в усій Україні… то хіба це політика, державницька позиція? Бюджет держави за рахунок наших з вами відрахувань дотує її (область - УНІАН), а місцеві керівники продовжують споруджувати пам’ятники й монументи», — підкреслив Д.Табачник.