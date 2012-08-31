В Одесі готуватимуть розвідників і диверсантів

Як повідомили УНІАН в Одеському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, це третій факультет академії, на ньому здійснюватимуть підготовку офіцерів для Збройних сил України за спеціальностями: «Управління діями підрозділів аеромобільних військ» і «Управління діями підрозділів військової розвідки і спеціального призначення».

В середу зі Львова до Одеси після проходження курсу первинної військової підготовки у Військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка» прибули 60 курсантів, які разом з іншими першокурсниками академії складуть 1 вересня присягу на вірність українському народу і вчитимуться на першому курсі нового факультету.

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Довідка УНІАН. Військова академія Одеси створена на базі Військового інституту Одеського Національного політехнічного університету в 2011 році. У минулому навчальному році проводила навчання курсантів на факультетах підготовки офіцерів запасу і матеріально-технічного забезпечення.

В академії також проходять військову підготовку студенти інших одеських вишів, після завершення навчання випускникам присвоюють звання молодшого лейтенанта запасу.